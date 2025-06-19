Trump'tan faizleri sabit tutan Fed Başkanı'na: Powell gerçek bir aptal
ABD Başkanı Donald Trump, faizleri sabit tutan Fed Başkanı Jerome Powell'a bir kez daha 'aptal' diyerek hakaret etti.
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Fed Başkanı Jerome Powell'ı hedefine alan ve her seferinde Powell'a yüklenen Trump, faizin sabit kalması sonrası yine hakaret etti.
Trump, sosyal medya hesabından "Powell en kötüsü, Amerika'ya milyarlarca dolara mal olan gerçek bir aptal" dedi.
Daha önce de hakaret etmişti
Trump, daha önce de Powell'a "aptal" demişti.
Fed faizi değiştirmedi
ABD Merkez Bankası Fed, faizi yüzde 4.25 ile 4.50 aralığında sabit tuttu.
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