  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump'tan Filistin açıklaması: Kabul etmezlerse Ürdün ve Mısır'a yardımı Keserim
Takip Et

Trump'tan Filistin açıklaması: Kabul etmezlerse Ürdün ve Mısır'a yardımı Keserim

ABD Başkanı Donald Trump, Filistinlileri kabul etmemeleri halinde Ürdün ve Mısır'a yardımı durdurabileceğini ifade etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'tan Filistin açıklaması: Kabul etmezlerse Ürdün ve Mısır'a yardımı Keserim
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Gazze'yi devralma planı çerçevesinde Filistinlilerin komşu ülkelere gönderilmesi yönündeki skandal önerisini sürdürüyor. Trump Oval Ofis'te gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevapladı. Trump, "Filistinlileri kabul etmezlerse Ürdün ve Mısır'a yardımı keser misiniz" sorusuna, "Evet. Neden olmasın? Eğer kabul etmezlerse yardımı muhtemelen kesebilirim" şeklinde cevap verdi. ABD'nin askeri yardımlarından en çok yararlanan ülkeler arasında Ürdün ve Mısır yer alıyor.

Trump'ın tepki çeken Gazze açıklamaları

Trump ilk olarak 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'ndeki yıkıma değinerek, "Orası kelimenin tam anlamıyla bir yıkım alanı, neredeyse her şey yıkılıyor ve insanlar orada ölüyor, bu yüzden bazı Arap ülkeleriyle birlikte çalışmayı ve belki de bir değişiklik için barış içinde yaşayabilecekleri farklı bir yerde konut inşa etmeyi tercih ederim" ifadelerini kullanmıştı.
Ürdün ve Mısır'a çağrı yapan Trump, iki ülkenin Gazze Şeridi'nden daha fazla Filistinli alması gerektiğini söylemişti. Trump 4 Şubat'ta ise Filistinlilerin Gazze Şeridi'ni terk etmekten başka alternatiflerinin olmadığını ve komşu ülkeler Ürdün ve Mısır'ın yerlerinden edilen Filistinlileri kabul etmesini istediğini dile getirmişti. 5 Şubat'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Trump, Gazzelileri başka ülkelere taşıma fikrini tekrarlayarak, "İnsanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum" demişti. Son olarak dün ABD merkezli Fox News'e verdiği röportajda Arap ülkeleri tarafından reddedilen planında ısrarcı olan Trump, Filistinlilerin Gazze dışında 6 farklı bölgede yaşayabileceklerini, geri dönüş hakkına sahip olmayacaklarını ifade etmişti.

Hem Ürdün hem de Mısır, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasını kesin bir dille reddetmiş, Trump'ın Gazze planı İsrail haricinde destek bulmamıştı.

İmamoğlu'dan gözaltı kararlarına sert tepki: Erken seçim istiyoruzİmamoğlu'dan gözaltı kararlarına sert tepki: Erken seçim istiyoruzGündem

 

AKOM'dan yeni açıklama: Çarşamba gününe dikkat! İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısıAKOM'dan yeni açıklama: Çarşamba gününe dikkat! İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısıGündem

 

Dünya
İtalya'da Etna Yanardağı'ndaki lav akışı sürüyor
İtalya'da Etna Yanardağı'ndaki lav akışı sürüyor
Santorini Adası'nda 5.3 büyüklüğündeki deprem: Atina'da da hissedildi
Santorini Adası'nda 5.3 büyüklüğündeki deprem: Atina'da da hissedildi
Münih Güvenlik Konferansı: Dünyada Türkiye’yi müttefik görenlerin oranı hızla artıyor
Münih Güvenlik Konferansı: Dünyada Türkiye’yi müttefik görenlerin oranı hızla artıyor
Ünlü şarkıcının uçağı pistten çıktı: Kazada pilot öldü!
Ünlü şarkıcının uçağı pistten çıktı: Kazada pilot öldü!
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum: Sınıra duvar inşası fikrine karşıyız
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum: Sınıra duvar inşası fikrine karşıyız
Google Haritalar'da Trump etkisi: Meksika Körfezi'nin adı değişti
Meksika Körfezi'nin adı değişti!