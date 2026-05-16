  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump’tan "fırtına öncesi sessizlik" paylaşımı
Takip Et

Trump’tan "fırtına öncesi sessizlik" paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinin ve İran bayraklı savaş gemilerinin yer aldığı görseldeki "Bu, fırtına öncesi sessizlikti" ifadesi dikkat çekti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump’tan "fırtına öncesi sessizlik" paylaşımı
Takip Et


ABD-İran arasındaki askeri ve siyasi gerilim yükseliyor. ABD basınında İran’a yönelik saldırıların yakın zamanda yeniden başlayabileceğine yönelik iddialar yer alırken ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Trump’tan "fırtına öncesi sessizlik" paylaşımı - Resim : 1

Yapay zekayla oluşturulan görselde Trump’ın arkasında fırtınalı bir denizde ilerleyen İran bayraklı savaş gemileri yer aldı. Görseldeki "Bu, fırtına öncesi sessizlikti" ifadesi ise öne çıktı.

 