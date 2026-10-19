Trump’tan Fransa’ya sert çağrı: “Sınırları kapatın”

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ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’da yaşanan protestolar ve şiddet olayları hakkında yaptığı açıklamada göç politikalarını eleştirdi. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, ülkedeki olaylardan göçmenleri sorumlu tuttu ve Fransa yönetimine sınırlarını kapatması çağrısında bulundu.

Fransa’nın ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu savunan Trump, göç politikalarının ülkeye zarar verdiğini öne sürdü. ABD Başkanı’nın açıklamaları, Avrupa’daki göç tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Trump’tan Fransa’ya sınırları kapatma çağrısı

Trump, paylaşımında Fransa’nın şiddet olaylarıyla sarsıldığını belirterek göç politikalarına yönelik sert ifadeler kullandı. Göçmenlerin ülkenin düzenini bozduğunu iddia eden ABD Başkanı, Fransız yönetiminin sınır güvenliği konusunda daha katı önlemler alması gerektiğini savundu.

Trump, Fransa’nın kontrolü yeniden ele alması gerektiğini belirterek yetkililere harekete geçme çağrısı yaptı. Açıklamasında göçün ülkenin geleceği açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu öne sürdü. Ancak Trump’ın olaylarla göç arasında kurduğu bağlantıyı destekleyen bağımsız bir kanıt açıklamada sunulmadı.

Fransa’da protestolar şiddet olaylarına dönüştü

Trump’ın açıklamaları, Fransa’da 17 Ekim’de yaşanan protestoların ardından geldi. Ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen gösterilerde hayat pahalılığı, eğitim alanındaki sorunlar ve kamu hizmetlerine ilişkin şikâyetler öne çıktı. Gösteriler sırasında bazı bölgelerde yağma, kamu ve özel mülklere zarar verme olayları yaşandı. Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda polis müdahalede bulundu. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez’in açıkladığı verilere göre olaylar sırasında 1.800’den fazla kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri ve itfaiye çalışanları arasında da yüzlerce yaralı olduğu bildirildi.

Göç tartışması uluslararası gündeme taşındı

Fransa’daki olayların ardından Trump’ın göç politikalarına yönelik açıklamaları, ülkedeki güvenlik sorunlarının nedenleri konusunda yeni bir tartışma başlattı. Trump, yaşanan şiddeti göçle ilişkilendirirken protestoların başlangıcında hayat pahalılığı ve sosyal sorunlara yönelik tepkiler bulunuyordu. Bu nedenle olayların nedenleri değerlendirilirken gösterilerin ekonomik ve toplumsal boyutunun da dikkate alınması gerekiyor.

Fransa yönetiminden Trump’ın açıklamalarına ilişkin kapsamlı bir yanıt gelip gelmeyeceği merak edilirken, ülkedeki güvenlik önlemleri ve siyasi tartışmalar gündemdeki yerini koruyor.