Trump'tan Gazze açıklaması: İnsanlar çok aç, yaşananlar korkunç

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın Ukrayna’yı hedef alan son saldırılarına ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, "Bence Rusya'nın yaptığı şey iğrenç. Bu eski ABD Başkanı Joe Biden'ın savaşıydı. Benim savaşım değildi" ifadelerini kullandı. Bu savaşı durdurmaya çalıştığını hatırlatan Trump, "Bence Rusya'nın yaptığı şey çok kötü. Birçok Rus ölüyor, birçok Ukraynalı ölüyor" diye konuştu.

Rusya'ya yeni yaptırımlar yolda

Gelecek haftaya kadar bir barış antlaşmasını kabul etmemesi halinde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamayı planladığını yineleyen Trump, "Evet, yaptırım uygulayacağız. Ama yaptırımların onu (Putin) rahatsız edip etmeyeceğine emin değilim. Yani, onlar yaptırımlara alışkın" ifadelerini kullandı.

Moskova’ya etkilerinden emin olmasalar dahi yeni yaptırımları uygulayacaklarının altını çizen Trump, "Yaptırımları, tarifeleri ve diğer her şeyi benden daha iyi bilen yok. Bunun bir etkisi olur mu bilmiyorum ama yine de yapacağız" dedi.

2022 yılında kendisinin başkan olması halinde Rusya-Ukrayna savaşının hiç yaşanmayacağını iddia eden Trump, "Bu Biden’ın savaşı. Bu, girilmesi son derece aptalca bir savaş" değerlendirmesini yaptı. Trump, özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Orta Doğu'dan sonra Moskova'ya gideceğini ve burada görüşmelerine devam edeceğini de sözlerine ekledi.

"Gazze’deki insanların beslenmesini istedim"

Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene'nin Gazze’de yaşananları "soykırım" olarak nitelemesine katılıp katılmadığı yönündeki bir soruya da yanıt verdi. "Soykırım" ifadesini kullanmaktan kaçınan Trump, "Orada (Gazze) yaşananlar korkunç. İnsanlar çok aç. ABD olarak 60 milyon dolar verdik. Sadece insanların beslenmesini istedim ve mali olarak yardım ediyoruz. Bu korkunç bir durum" değerlendirmesini yaptı.

ABD’nin yaptığı mali yardımın sonuçlarını görememekten üzüntü duyduklarını vurgulayan Trump, Gazze'ye gönderdikleri yardımların İsrail tarafından denetlenmesini istedi.