  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump’tan Gazze’de ateşkes müzakereleri ile ilgili açıklama: Hiç görmediğim kadar iyi niyet ve heyecan var
Takip Et

Trump’tan Gazze’de ateşkes müzakereleri ile ilgili açıklama: Hiç görmediğim kadar iyi niyet ve heyecan var

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ülkeleri ile Gazze konusunda verimli görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Onlarca yıl sonra, bir anlaşmaya varmak için daha önce hiç görmediğim kadar iyi niyet ve heyecan var" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump’tan Gazze’de ateşkes müzakereleri ile ilgili açıklama: Hiç görmediğim kadar iyi niyet ve heyecan var
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump’tan Gazze’de muhtemel ateşkese ilişkin açıklama geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yapan Trump, Gazze konusunda Orta Doğu ülkeleri ile çok ilham verici ve verimli görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Yoğun müzakereler 4 gündür devam ediyor ve başarılı bir anlaşmaya varılana kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki tüm ülkelerin yapılan görüşmelere katıldığını aktaran Trump, "Hamas bu görüşmelerden haberdar ve İsrail, Başbakan Binyamin Netanyahu dahil tüm kademelerde bilgilendirildi" değerlendirmesinde bulundu.

"Onlarca yıl sonra, bir anlaşmaya varmak için daha önce hiç görmediğim kadar iyi niyet ve heyecan var" diyen Trump, "Herkes bu ölüm ve karanlık dönemini geride bırakma konusunda heyecanlı. Bu müzakerelerin bir parçası olmak bir onurdur. Rehineleri geri almalı ve kalıcı ve uzun süreli barışı sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Dünya
Sınır Tanımayan Doktorlar Gazze'deki faaliyetlerini durdurdu!
Sınır Tanımayan Doktorlar Gazze'deki faaliyetlerini durdurdu!
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır
İtalyan katılımcılar, Sumud Filosu’yla Gazze’ye ulaşmayı hedefliyor
İtalyan katılımcılar, Sumud Filosu’yla Gazze’ye ulaşmayı hedefliyor
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta çözüm için yeni bir yaklaşımın zamanı geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta çözüm için yeni bir yaklaşımın zamanı geldi
Arap basını yazdı: Trump'tan 21 maddelik Gazze planı
Trump'tan 21 maddelik Gazze planı
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin videolu paylaşım
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin videolu paylaşım