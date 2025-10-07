  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump'tan Greta Thunberg'e: Baş belası, öfke sorunu var, doktora gitmeli
Takip Et

Trump'tan Greta Thunberg'e: Baş belası, öfke sorunu var, doktora gitmeli

ABD Başkanı Donald Trump, Sumud Filosu aktivisti Greta Thunberg için ağır nitelemeler yaptı. Trump, Greta için, "Baş belası, öfke sorunu var, doktora gitmeli" dedi. Trump ile Greta'nın yıldızı 2019 yılından bu yana barışmıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'tan Greta Thunberg'e: Baş belası, öfke sorunu var, doktora gitmeli
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, Sumud Filosu aktivisti Greta Thurberg'e yönelik ağır açıklamalarda bulundu.

Trump, 22 yaşındaki aktivist hakkında "O sadece bir baş belası. Yani artık çevreyle ilgilenmiyor mu? Öfke kontrolü sorunu yaşıyor, sanırım bir doktora gitmeli. Eğer izlediyseniz genç bir insan için fazla öfkeli" ifadelerini kullandı. 

Thunberg, İsrail'in Gazze yardım filosundan sınır dışı ederek Yunanistan ve Slovakya'ya gönderdiği 171 aktivist arasında yer alıyor.

Trump ve Thunberg'in geçmişi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, iklim aktivisti Greta Thunberg'e yönelik ağır eleştirileri geçmişe dayanıyor. Trump, bu yılın haziran ayında, genç aktivisti "tuhaf, genç ve öfkeli bir insan" olarak nitelendirmişti. Ayrıca, İsrail güçleri tarafından durdurulan İngiliz bandıralı Madleen gemisiyle İsrail'e ulaşmaya çalıştığı için de sert eleştirilerde bulunmuştu.

"Bir film izleyip rahatlasın"

Trump, X'te paylaştığı bir gönderide, "Çok saçma. Greta Öfke Kontrolü sorununu çözmeli, sonra da bir arkadaşıyla eski usul bir sinemaya gitmeli! Bir film izleyip rahatlamalı. Sakin ol Greta, sakin ol" diye yazmıştı.

İsrail, Greta Thunberg dahil alıkonan 171 aktivisti daha sınır dışı ettiİsrail, Greta Thunberg dahil alıkonan 171 aktivisti daha sınır dışı ettiDünya
Dünya
Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar belli oldu
Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar belli oldu
Filipinler'de 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından 8 binden fazla artçı sarsıntı oldu
Filipinler'de 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından 8 binden fazla artçı sarsıntı oldu
ABD İsrail'e 7 Ekim 2023'ten bu yana 21,7 milyar dolarlık askeri destek verdi
ABD İsrail'e 7 Ekim 2023'ten bu yana 21,7 milyar dolarlık askeri destek verdi
Trump: Gazze'de ateşkes anlaşmasının tamamlanmasına çok yaklaşıldı
Trump: Gazze'de ateşkes anlaşmasının tamamlanmasına çok yaklaşıldı
BM: Gazze için bir umut ışığı var ve onu canlı tutmalıyız
BM: Gazze için bir umut ışığı var ve onu canlı tutmalıyız
Netanyahu: İran, ABD'yi vurabilecek bir füze geliştiriyor
Netanyahu: İran, ABD'yi vurabilecek bir füze geliştiriyor