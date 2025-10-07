Trump'tan Greta Thunberg'e: Baş belası, öfke sorunu var, doktora gitmeli

ABD Başkanı Donald Trump, Sumud Filosu aktivisti Greta Thurberg'e yönelik ağır açıklamalarda bulundu.

Trump, 22 yaşındaki aktivist hakkında "O sadece bir baş belası. Yani artık çevreyle ilgilenmiyor mu? Öfke kontrolü sorunu yaşıyor, sanırım bir doktora gitmeli. Eğer izlediyseniz genç bir insan için fazla öfkeli" ifadelerini kullandı.

Thunberg, İsrail'in Gazze yardım filosundan sınır dışı ederek Yunanistan ve Slovakya'ya gönderdiği 171 aktivist arasında yer alıyor.

Trump ve Thunberg'in geçmişi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, iklim aktivisti Greta Thunberg'e yönelik ağır eleştirileri geçmişe dayanıyor. Trump, bu yılın haziran ayında, genç aktivisti "tuhaf, genç ve öfkeli bir insan" olarak nitelendirmişti. Ayrıca, İsrail güçleri tarafından durdurulan İngiliz bandıralı Madleen gemisiyle İsrail'e ulaşmaya çalıştığı için de sert eleştirilerde bulunmuştu.

"Bir film izleyip rahatlasın"

Trump, X'te paylaştığı bir gönderide, "Çok saçma. Greta Öfke Kontrolü sorununu çözmeli, sonra da bir arkadaşıyla eski usul bir sinemaya gitmeli! Bir film izleyip rahatlamalı. Sakin ol Greta, sakin ol" diye yazmıştı.