Trump’tan Grönland çıkışı: “Öyle ya da böyle alacağız”

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Grönland'ın kontrolünü "öyle ya da böyle" ele geçireceğini söyleyerek, kendi kendini yöneten Danimarka topraklarına yönelik aylardır süren saldırgan söylemini tırmandırdı.

Kongre'nin ortak oturumuna hitap eden Trump, "bu gece Grönland'ın inanılmaz halkına bir mesajı olduğunu" söyledi. 90 dakikalık konuşmasının yaklaşık yarısında "Kendi geleceğinizi belirleme hakkınızı güçlü bir şekilde destekliyoruz ve eğer seçerseniz, sizi Amerika Birleşik Devletleri'ne bekliyoruz" dedi.

Trump ayrıca Grönlandlılara Amerika'nın "sizi güvende tutacağı, sizi zenginleştireceği ve birlikte Grönland'ı daha önce mümkün olduğunu hiç düşünmediğiniz yüksekliklere çıkaracağımız" sözünü verdi. "Grönland'a ulusal güvenlik ve hatta uluslararası güvenlik için ihtiyacımız var ve bunu elde etmek için ilgili herkesle birlikte çalışıyoruz" diyen Trump, "Ancak Grönland'a gerçekten uluslararası güvenlik için, dünya güvenliği için ihtiyacımız var ve sanırım bunu elde edeceğiz. Öyle ya da böyle bunu elde edeceğiz" dedi.