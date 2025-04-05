  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump’tan gümrük vergileri savunması: Bu bir ekonomik devrimdir ve kazanacağız
Takip Et

Trump’tan gümrük vergileri savunması: Bu bir ekonomik devrimdir ve kazanacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yaşanan gümrük vergisi düellosuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Çin, ABD'den çok daha ağır bir darbe aldı. Onlar ve diğer birçok ülke, bize sürdürülemez bir şekilde kötü davrandı. Biz, aptal ve çaresiz bir dayak tahtasıydık ama artık değiliz" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump’tan gümrük vergileri savunması: Bu bir ekonomik devrimdir ve kazanacağız
Takip Et

ABD ile Çin arasında gümrük vergisi gerginliği yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da duyurduğu karşılıklı gümrük vergilerinin ardından Çin’in misillemesi iki ülke arasında bir düelloya döndü.

"Dayak tahtasıydık ama artık değiliz"

ABD Başkanı Donald Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı açıklamada, "Çin, ABD'den çok daha ağır bir darbe aldı. Onlar ve diğer birçok ülke, bize sürdürülemez bir şekilde kötü davrandı. Biz, aptal ve çaresiz bir dayak tahtasıydık ama artık değiliz" dedi.

"Şu anda, 5 trilyon dolardan fazla yatırım yapılmış durumda"

Paylaşımında hiç olmadığı kadar iş ve iş yerinin ülkeye geri döndüğünü belirten Trump, "Şu anda, 5 trilyon dolardan fazla yatırım yapılmış durumda ve hızla artıyor. Bu, bir ekonomik devrimdir ve kazanacağız. Dayan, kolay olmayacak ama nihai sonuç tarihi olacak. ABD’yi tekrar büyük yapacağız" ifadelerini kullandı.

Çin'den misilleme gelmişti

Çin, Trump tarafından duyurulan yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulamasına misilleme olarak tüm ABD mallarına aynı oranda gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.

Pikachu bu kez Trump'a karşı! ABD'deki protestolarda meydana indiPikachu bu kez Trump'a karşı! ABD'deki protestolarda meydana indiDünya
Netanyahu ABD’ye gidiyor! Gümrük vergilerini Trump ile görüşecekNetanyahu ABD’ye gidiyor! Gümrük vergilerini Trump ile görüşecekDünya
Trump yönetimi Ukraynalılara ‘ABD'yi terk edin’ mesajı gönderdiTrump yönetimi Ukraynalılara ‘ABD'yi terk edin’ mesajı gönderdiDünya
Stratejist Hakan Akbaş: Ek vergiler Türk ihracatçısına ABD ve AB'de fırsat yaratabilirStratejist Hakan Akbaş: Ek vergiler Türk ihracatçısına ABD ve AB'de fırsat yaratabilirEkonomi
Dünya
Pikachu bu kez Trump'a karşı! ABD'deki protestolarda meydana indi
Pikachu bu kez Trump'a karşı! ABD'deki protestolarda meydana indi
İngiltere’de Türk berberlerine baskın: Kara para aklandığı iddia ediliyor
Türk berberlerine baskın: Kara para aklandığı iddia ediliyor
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi: UBP'den Ersin Tatar'a destek
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi: UBP'den Ersin Tatar'a destek
Trump yönetimi Ukraynalılara ‘ABD'yi terk edin’ mesajı gönderdi
Trump yönetimi Ukraynalılara ‘ABD'yi terk edin’ mesajı gönderdi
Netanyahu ABD’ye gidiyor! Gümrük vergilerini Trump ile görüşecek
Netanyahu ABD’ye gidiyor! Gümrük vergilerini Trump ile görüşecek
İspanya'da konut krizine karşı 40 şehirde protestolar yapıldı!
İspanya'da konut krizine karşı 40 şehirde protestolar yapıldı!