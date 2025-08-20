Trump'tan güneş ve rüzgar enerjisine veto

  1. Ekonomim
ABD Başkanı Donald Trump, rüzgar türbinleri veya güneş enerjisi projelerini onaylamayacaklarını açıkladı.

 Enerji maliyetlerindeki artışı 'yüzyılın dolandırıcılığı' olarak nitelendiren Trump, bu tür projelerin durdurulacağını belirtti.
NEW ABD Başkanı Donald Trump, rüzgar türbinleri veya güneş enerjisi projelerini onaylamayacaklarını bildirdi.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Rüzgar türbinleri ve güneş enerjisiyle elektrik üreten ve bunlara güvenen tüm eyaletlerin, elektrik ve enerji maliyetlerinde "rekor" artışlar yaşadığını savunan Trump, bunu "yüzyılın dolandırıcılığı" olarak nitelendirdi.

Trump, "Rüzgar türbinlerini veya çiftçileri yok eden güneş enerjisini

