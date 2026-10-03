Trump’tan Güney Kore’ye Alaska LNG baskısı: 54 milyar dolarlık proje

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ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore’nin Alaska’daki LNG ihracat girişimine yönelik yatırım sürecinin hızlandırılmasını istiyor. Trump, Güney Kore’nin projeye katılımını sonuçlandırmaması durumunda ülkenin ABD’ye ihracatına uygulanan tarifelerin artırılabileceğini söyledi. Başkan, anlaşmanın hızlandırılmış takvimde ilerlememesi halinde mevcut tarife yükünün iki katına çıkabileceği mesajını verdi.

Seul projeyi değerlendirmeye alacak

Güney Koreli yetkililer ise Alaska LNG girişimine ilişkin yatırım kararının henüz kesinleşmediğini belirtiyor. Seul yönetimi, projeye katılımın resmi bir ekonomik fizibilite incelemesine tabi tutulacağını ifade etti. Böylece Güney Kore'nin 54 milyar dolarlık girişime ilişkin taahhüdünün kapsamı konusunda Washington ile Seul arasında görüş ayrılığı ortaya çıktı.

ABD ve Güney Kore arasında yatırım görüşmeleri

Washington ve Seul, Güney Kore'nin ABD'ye yönelik milyarlarca dolarlık yatırım taahhütlerinin nasıl dağıtılacağı konusunda aylardır görüşmeler yürütüyor.

Alaska LNG projesi, ABD'nin Güney Kore'den beklediği daha geniş yatırım paketinin önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Söz konusu yatırımların, iki ülke arasındaki ticaret düzenlemeleri kapsamında daha düşük tarife seviyelerinin sağlanmasıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Alaska LNG projesi neden gündemde?

Alaska LNG girişimi, büyük ölçekli bir enerji altyapısı projesi olarak öne çıkıyor. Projenin Güney Kore yatırımlarıyla desteklenmesi, Washington açısından enerji altyapısı ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi bakımından önem taşıyor.

Proje aynı zamanda yaklaşan ABD Kongre ara seçimleri öncesinde Alaska açısından da siyasi önem taşıyor. Cumhuriyetçi stratejistler, enerji altyapısı yatırımını eyaletin ekonomik gündemindeki önemli başlıklardan biri olarak değerlendiriyor.

Trump yönetiminin Güney Kore ürünlerine tek taraflı olarak misilleme amacıyla daha yüksek tarifeler uygulama yetkisi konusunda ise hukuki belirsizlik bulunuyor.