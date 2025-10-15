Trump'tan Hamas'a: Tek sözümle savaş yeniden başlar

ABD Başkanı Trump, CNN'e verdiği telefon röportajında, Gazze'de ateşkesle ilgili güncel duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Hamas'la ilgili durum hızla çözülecek." diyen Trump, Hamas'ın silah bırakacağına inandığını, bu durumun gerçekleşmemesi halinde İsrail'in Gazze saldırılarına dönebileceğini dile getirdi.

ABD Başkanı, Hamas'ın silah bırakmayı reddetmesi halinde ne olacağı sorusuna, "Ben sözümü söyler söylemez İsrail, o sokaklara (Gazze'ye) geri dönecek. İsrail, oraya girip onları mahvedebilseydi, bunu yapardı. Onları durdurmak zorunda kaldım." yanıtını verdi.

Trump, 20 İsrailli esirin serbest bırakılmasının çok önemli olduğunu ancak Hamas'ın diğer esirlerin cenazelerini bir an önce iade etmesi ve "silahsızlanma taahhüdünü" yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

​​​​​​​​​​​​​​Hamas, şu ana kadar Gazze Şeridi'ndeki 28 ölü esirden, 8'inin cesedini teslim etmişti.

Teslim edilen 8 cesetten birinin Nepal vatandaşı bir esire ait olduğu bildirilirken, İsrail, cesetlerden birinin İsrailli esire ait olmadığını ileri sürmüştü.

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 90 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.