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Trump'tan harita paylaşımı: Hürmüz Boğazı'na yeni isim verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın adını "Trump Boğazı" olarak gösterdi.

Haber Merkezi
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Trump'tan harita paylaşımı: Hürmüz Boğazı'na yeni isim verdi
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Sosyal medya platformundan körfez bölgesinin haritasını paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, daire içine alınmış Hürmüz Boğazı alanını "Trump Boğazı" olarak nitelendirdi.

Trump'tan harita paylaşımı: Hürmüz Boğazı'na yeni isim verdi - Resim : 1

Trump, yine 2 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Hürmüz Boğazı'nın ABD kontrolü altında olduğunu savunarak, adını "Trump Boğazı" olarak değiştirmeyi önerebileceğini belirtmişti.

ABD Başkanı daha önceki bazı açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanmasının kontrolü altında olduğunu ve buranın "ABD toprağı" sayılabileceğini iddia etmişti.

 