Trump'tan Hark Adası paylaşımı: 'Yerle bir ediliyor' (Video)

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İran'ın petrol ihracatının büyük bölümünün gerçekleştirildiği stratejik Hark Adası, uzun süredir ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerinin odağında yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan Hark Adası'nın bombalandığını gösteren yapay zeka tarafından oluşturulmuş iki video paylaştı. Trump, videolardan birini "Hark Adası yerle bir ediliyor" notuyla paylaştı.