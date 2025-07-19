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Trump’tan Hindistan-Pakistan çatışması açıklaması: 5 uçak düşürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin birçok savaşı durdurduğunu savunarak, Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir'de yaşanan çatışmalarda 5 uçağın düşürüldüğünü söyled

Haber Merkezi
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Trump’tan Hindistan-Pakistan çatışması açıklaması: 5 uçak düşürüldü
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Trump, Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi senatörlerle düzenlediği akşam yemeğinde konuşma yaptı.

ABD'nin birçok savaşı durdurduğunu savunan Trump, "Bu ülkeler, çok ciddiydi. Hindistan ile Pakistan çatışıyordu. Orada uçaklar havada vurularak düşürüldü. Sanırım 5 uçak düşürüldü. Bunlar, iki ciddi nükleer ülke ve birbirini vuruyordu." ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili daha fazla detay vermeyen Trump, iki ülke arasında sağlanan ateşkesteki rolünü bir kez daha vurguladı.

Hindistan-Pakistan çatışması

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan topraklarına ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı. İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

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