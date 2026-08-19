Trump'tan Hürmüz açıklaması: Artık eskisi kadar önemli olmayacak

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kripto para şirketlerinin yöneticileriyle yaptığı toplantıdan önce basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

İran'a yönelik yeni yaptırımlara hazırlandıklarını ve bunların güçlü olacağını belirten Trump, yaptırımların ne zaman uygulanacağı konusunda net bir bilgi vermedi.

Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD donanması tarafından kontrol edildiğini savunan Trump, sadece kendilerinin onay verdiği gemilerin boğazı kullanabildiğini ve bu yolla önemli miktarda petrolün dünyaya ulaştırıldığını ifade etti.

Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin, "İnsanlar daha önce hiç akıllarına gelmemiş başka alternatifler buldu. Texas, Alaska, Louisiana ve diğer yerler. Buna ek olarak, rekor sayıda boru hattı inşa ediliyor. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın eskisi kadar önemli olmayacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Trump, İran'la müzakerelerin "bir noktada" devam edebileceğini söyledi

İran'la müzakerelere ne zaman devam edecekleri sorulan Trump, "Belki bir noktada. Ancak şu anda bence iyi bir durumdayız." yanıtını verdi.

Hürmüz Boğazı'ndan belli sayıda tankerin geçmeye devam ettiğini ve bu yolla ciddi miktarda petrolün taşındığını anlatan Trump, "Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolü bizde. Yani, ara sıra bir insansız hava aracı vurmaları gibi can sıkıcı durumlar dışında." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer silah kapasitesine de değinen Trump, Tahran'ın elinde hiçbir şekilde nükleer silah görmek istemediklerini vurguladı.

Trump, "Bunlardan tamamen kurtulmaları gerekiyor. Hiçbir nükleer silaha sahip olmamalılar. İran'ın nükleer silahı olamaz." diye konuştu.