Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: 'Tam kontrole sahibiz'

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio eyaletindeki bir etkinlikten dönüşü sırasında Joint Base Andrews askeri üssünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD’de her şeyin çok iyi gittiğini, borsada rekorların kırıldığını, işsizlik oranları ve fiyatlarda düşüş yaşandığını söyleyen Trump, "İran meselesi de iyi gidiyor. Hürmüz Boğazı’nı tamamen kontrol ediyoruz. Başka kimse değil, sadece biz. Donanmamız inanılmaz. Ülkemiz açısından her şey harika gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Farklı uçakla gitmemi istediler, ben de bunu yaptım"

Trump, güvenlik tehdidi nedeniyle geçtiğimiz ay Ankara’da yapılan NATO Zirvesi’nden uçak değiştirerek gizli bir şekilde ayrıldığı yönündeki iddialara da değindi. Güvenlik riskleri konusunda yetkili birimlerin uyarılarını takip ettiğini vurgulayan Trump, "Bu tamamen Gizli Servis’e bağlı bir durum. Ben sadece dediklerine uyuyorum. Güvenlik konusunda Gizli Servis ve orduya güveniyorum. Benim farklı bir uçuşla, farklı bir uçakla gitmemi istediler. Güvenlik düzeyi aynıydı ama bunu yapmamı istediler, ben de bunu yaptım. Onlar ne derse onu yaparım" şeklinde konuştu.

"Önemli işlere imza atan başkanlar tehditlerle karşı karşıya kalır"

Söz konusu tehdidin ne olduğu ile ilgili soruya kesin yanıt vermeyen Trump, "Sanırım ortada bir tehdit vardı. Bu konuda pek fazla soru sormadım. Bana yönelik çok sayıda tehdit oluyor" diye konuştu. Trump, bu tehdit karşısında şaşırmadığını vurgulayarak, "Bilmediğiniz birçok tehditle karşı karşıyayım. Önemli işlere imza atan her başkan pek çok tehditle karşı karşıya kalır. Sıradan başkanlar tehdit edilmez. Ben ise belki de en önemli işleri başarmış başkanım" dedi.

"Tekrar aday olmak isterdim ancak yasalar çok katı"

ABD başkanlığına 3. kez aday olup olmayı düşünmediği sorulan Trump, "Herkes bana aynı soruyu soruyor. Ancak yasalar bu konuda çok katı. Aday olmayı isterdim, ancak yasalar çok katı. Bu akşam katıldığım etkinlikte dahi insanlar ‘2028’ diye bağırıyordu. Herkes bunu yapmamı istiyor, fakat yasalar çok katı" ifadelerini kullandı.

"İran’a güvenecek son kişiyim"

Bir soru üzerine İran’a güvenmediğini söyleyen Trump, "İran’a güvenecek son kişiyim. Bana sürekli yalan söylediler. Şu anda Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahibiz. Onların kontrolünde değil, bizim kontrolümüzde" dedi. Gerekli olması halinde İran’a yönelik askeri operasyonların devam edebileceğinin sinyalini veren Trump, "Bir noktada belki bir şeyler yaparlar ve yerle bir edilirler. Fakat biz şu anda çok iyi bir konumdayız" değerlendirmesinde bulundu. Trump, İran’ın yaklaşık 50 yıldır "Orta Doğu’nun zorbası" olduğunu öne sürerek, bu durumun artık devam etmediğini ifade etti.



