  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump'tan Hürmüz için isim önerisi: Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz?
Takip Et

Trump'tan Hürmüz için isim önerisi: Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz?

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın ABD kontrolü altında olduğunu savunarak, boğazın adını "Trump Boğazı" olarak değiştirmeyi önerebileceğini belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Trump'tan Hürmüz için isim önerisi: Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz?
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Trump, "Artık burayı ABD’nin kontrolü altına aldığımıza göre, Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz? Tıpkı Amerika’nın kendisi gibi, bu boğaz da hiç olmadığı kadar popüler olurdu." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı daha önceki bazı açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanmasının kontrolü altında olduğunu ve buranın "ABD toprağı" sayılabileceğini iddia etmişti.