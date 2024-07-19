Trump'tan iddialı çıkış: Dünyadaki savaşları bir telefonla bitireceğim

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti Kongresinin son gününde yaptığı konuşmada dünyadaki savaşları bir telefonla durdurabileceğini söyledi.

Trump, bir saat 32 dakika süren uzun konuşmasının başında kulağından yaralandığı suikast girişiminde hayatını kaybeden 50 yaşındaki itfaiyeci Corey Comperatore'u andı, "Bugün ancak Tanrı'nın lütfuyla aranızda bulunuyorum" dedi.

Donald Trump, daha önce kampanya çalışmalarına katılmayan eşi Melania'nın da olduğu salona hitabında uluslararası krizlere son verme ve Amerika'ya prestijini geri kazandırma sözü verdi.

Demokrat rakibi Joe Biden için "Ülkeye Amerikan tarihinin en kötü 10 başkanından daha çok zarar verdi" diyen Trump, bu durumu değiştireceğini söyledi. Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğine gelindiğini ileri süren Trump, "Barışı yeniden tesis edeceğiz, tüm dünyada uyum ve istikrar olacak" dedi. Ancak bu yönde ne adım atacağına dair herhangi bir detay vermedi.

Trump: Ukrayna savaşına son vereceğim

"Liderliğimiz altında Amerika Birleşik Devletleri yeniden saygı görecek. Hiçbir ülke gücümüzü sorgulamayacak, hiçbir düşman gücümüzden şüphe duymayacak, sınırlarımız tamamen güvenli olacak" ifadelerini kullanan eski Başkan, yurt dışında tutulan vatandaşlarının serbest bırakılmasını da istedi: "Tüm dünyaya söylüyorum: Rehinelerimizi geri istiyoruz. Ben göreve gelmeden önce dönmeliler, yoksa çok büyük bir bedel ödeyeceksiniz."

Dünyadaki çatışmaların tümü için sorumluluğu Biden'a yükleyen Trump, "Avrupa'da, Ortadoğu'da savaş var. Tayvan, Kore, Filipinler ve tüm Asya'da çatışma tehlikesi büyüyor" ifadelerini kullandı. Tüm bunlara bir son vermeyi taahhüt eden Donald Trump, "Mevcut hükümetin yarattığı her bir uluslararası krizi bitireceğim. Buna Rusya ve Ukrayna arasındaki korkunç savaş da dahil" dedi.

Konuşması sırasında İsrail'deki Demir Kubbe savunma sisteminin bir benzerini ABD'de kurma sözü de veren Trump, ayrıca başkanlığı sırasında bizzat görüştüğü Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kendisini desteklediğini ima etti. Trump, "Onunla iyi anlaşıyorum. Bence beni özlüyor, geri döndüğümü görmek ister" dedi.

Milwaukee'deki parti kurultayını Amerikan tarihinde bu alanda yapılmış en uzun konuşma ile kapatan Trump, artık resmen Cumhuriyetçilerin başkan adayı. İlerleyen yaşı nedeniyle yarıştan çekilmesi istenen Joe Biden'ın adaylığının karara bağlanacağı Demokrat Parti kurultayı ise 19-22 Ağustos tarihlerinde yapılacak.