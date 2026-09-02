Trump’tan İngiltere’ye yeni tehdit: Gözler Falkland Adaları’na çevrildi

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Trump: Her tutumu yeniden gözden geçiririm

Trump, Oval Ofis’te gazetecilerin Falkland Adaları’nın egemenliği konusunda ABD’nin tutumunun değişip değişmeyeceğine ilişkin sorusunu yanıtladı.

ABD Başkanı, “Her tutumu her zaman gözden geçiririm. Bu da pek çok tutumdan yalnızca biri” ifadelerini kullandı.

Trump’ın bu açıklaması, Washington’ın NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını artırması yönündeki baskısının Londra’ya da yöneldiği bir dönemde geldi.

ABD’den Londra’ya savunma harcaması baskısı

Üst düzey bir ABD yetkilisi, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada Pentagon’un NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını artırma taahhütlerini yeniden değerlendirdiğini belirtti. Yetkili, bu değerlendirmede Birleşik Krallık’a “özel önem” verileceğini söyledi.

ABD’nin Falkland Adaları üzerindeki Britanya egemenliğine ilişkin politikasını değiştirmesi de Londra’yı savunma bütçesini artırmaya teşvik etmek amacıyla değerlendirilen seçenekler arasında gösterildi.

Londra’dan sert yanıt: “Falkland Adaları Britanya’ya aittir”

Birleşik Krallık Maliye Bakanı John Healey, ülkesinin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 3’üne çıkarma hedefinin arkasında olduğunu belirtti. Healey, planın ilkbaharda yapılacak değerlendirmede açıklanacağını ifade etti.

ABD’nin Falkland Adaları konusunda Arjantin’in yanında yer alabileceği yönündeki iddiaları duymadığını belirten Healey, “Falkland Adaları Britanya’ya aittir. Ada halkı bunu istediği sürece de Britanya’ya bağlı kalacaktır” dedi.

Birleşik Krallık hükümeti de Falkland Adaları’nın halkın iradesi doğrultusunda Britanya Denizaşırı Bölgesi olarak kalmasına yönelik “köklü ve sarsılmaz” bağlılığını yineledi.

Falkland Adaları neden tartışmalı?

Güney Atlantik’te bulunan Falkland Adaları, Birleşik Krallık tarafından yönetiliyor. Arjantin ise adalar üzerinde uzun yıllardır egemenlik iddiasında bulunuyor.

İki ülke arasındaki anlaşmazlık 1982 yılında savaşa dönüşmüş, Birleşik Krallık savaşın ardından adalar üzerindeki kontrolünü sürdürmüştü.

Londra, Falkland Adaları konusunda ada halkının kendi geleceğini belirleme hakkını temel alırken Arjantin, adaların kendi topraklarının bir parçası olduğunu savunuyor.

Pentagon’dan daha önce de Falkland mesajı gelmişti

Falkland Adaları meselesi, Pentagon’a ait olduğu belirtilen ve nisanda sızdırılan bir iç yazışmayla daha önce de gündeme gelmişti.

Söz konusu yazışmada, Birleşik Krallık’ın İran savaşına yeterli destek vermemesi durumunda ABD’nin Falkland Adaları üzerindeki Britanya egemenliğine ilişkin tutumunu yeniden değerlendirebileceği öne sürülmüştü.

Trump’ın NATO baskısı sürüyor

Trump yönetimi ile Avrupa ülkeleri arasındaki gerilim, son dönemde NATO savunma harcamaları ve İran’a yönelik ABD askeri operasyonlarına verilen destek başlıklarında yoğunlaşıyor.

Trump daha önce de NATO müttefiklerinin savunmaya yeterli kaynak ayırmadığını savunarak Avrupa ülkelerini eleştirmişti. ABD Başkanı ayrıca ABD askerlerinin Avrupa’dan çekilebileceği ve Washington’ın NATO’dan ayrılabileceği yönünde çeşitli tehditlerde bulunmuştu.

Son açıklama, Washington-Londra hattında savunma harcamaları üzerinden yaşanan baskının Falkland Adaları gibi egemenlik tartışmalarına da taşınabileceği endişesini yeniden gündeme getirdi.