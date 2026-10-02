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Trump'tan Irak'a mesaj: Müttefiklerimizi terk etmeyiz

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesinin ardından müttefiklerini terk etmeyeceklerini bildirdi.

Haber Merkezi
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Trump'tan Irak'a mesaj: Müttefiklerimizi terk etmeyiz
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ABD Başkanı Donald Trump, Texas'ta düzenleyeceği etkinlikler için Washington'dan ayrılırken, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Irak'taki tüm Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesinin ardından bu ülkeye ilişkin değerlendirmesi sorulan Trump, “Ben müttefiklerimizi asla terk etmem” dedi.

Trump, Dubai'den Tel Aviv'e giderken Suudi Arabistan'a acil iniş yapan uçakla ilgili, “Uçağa yapılan saldırının arkasında İran varsa, İran’a misilleme yapacak mısınız?” sorusunu ise “Onlar çok sert bir şekilde hedef alınacaklar, merak etmeyin” diye yanıtladı.