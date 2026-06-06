Trump'tan İran açıklaması: Güçlü ve gururlular ama anlaşacaklar

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan NBC kanalına verdiği röportajda ülkesinin İran ile sürdürdüğü müzakerelerin gidişatına dair değerlendirmede bulundu.

İran liderlerinin "savaşı sona erdirmek" için ABD ile henüz bir anlaşmaya varamamalarının nedeninin "güçlü" ve "gururlu" olmaları olduğunu belirten Trump, ancak "nihayetinde bir anlaşmaya varmaktan başka seçeneklerinin olmadığını" savundu.

Trump, "Güçlüler, gururlular, asla yapacaklarını düşünmedikleri şeyleri yapmak zorunda kalacaklar. Başka seçenekleri yok ve bu biraz zaman alıyor." ifadelerini kullandı.

ABD kamuoyunda "İran ile hızla bir anlaşmaya varması gerektiği" yönündeki çağrılara karşı çıkan Trump, "Bu tür şeyler yıllar alır." dedi.

Süreci Vietnam Savaşı ile karşılaştıran Trump, şunları kaydetti:

"Oldukça hızlı ilerliyorum. Üç aydır bu işin içindeyim. Biliyorsunuz, Vietnam 19 yıl sürdü. Üçüncü ayımdayım ve tek yaptıkları 'Vay canına, ne zaman kazanacaksınız?' demek. Eğer Demokrat olsaydım, kimse böyle konuşmazdı ama benim için fark etmez. Buna çok alıştım."

Trump, ABD'nin İran'a ait orduları "tamamen yok ettiğini" ileri sürerek, İran'ın "halen bazı füzeleri ve insansız hava araçları olduğunu" dile getirdi.

Donald Trump, şöyle devam etti:

"İnsansız hava aracı fabrikalarının çoğu, fırlatma rampalarının çoğu ve füze üretim alanlarının çoğu devre dışı bırakıldı. Ancak yine de kapasiteleri var. (İran'ın) Bazı füzeleri, bazı insansız hava araçları var. Yüzde olarak belki füzelerinin yüzde 21-22'si diyebilirim. Çok sayıda füze var ama ilk saldırdığımız zamanki gibi değil."