. Trump’tan İran açıklaması: “O bölgede gelişme olursa vurabiliriz”

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Hürmüz Boğazı’nı petrol tankerlerinin geçişi için açık tuttuklarını belirterek, Kazma Dağı civarındaki hareketliliği izlediklerini ifade etti. Trump, bölgede yaşanabilecek gelişmelere ilişkin ise “Eğer o bölgede gelişmeler olursa Kazma Dağı’nı yakında vurabiliriz” dedi.

“Aktif bir saldırı halinde değiliz”

İran’la yaşanan gerilime ilişkin konuşan Trump, Venezuela’nın ardından İran’da da askeri olarak her şeyi yaptıklarını ve çok başarılı olduklarını savundu. Trump, ABD’nin şu anda aktif olarak bir saldırı halinde olmadığını da dile getirdi.

Trump: “Buna askeri çatışma diyorum”

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in İran’la yaşanan gerilim için “savaş” ifadesini özellikle kullanmadığının hatırlatılması üzerine Trump, yaşananları “askeri çatışma” olarak nitelendirdi. Trump, “Birçok kişi buna savaş demiyor. Ben buna askeri çatışma diyorum çünkü bizim için önemsiz bir mesele. İran bizim için büyük bir mesele değil. Venezuela’ya müdahale ettik, buraya da müdahale ettik” ifadelerini kullandı.