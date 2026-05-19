Trump’tan İran açıklaması: Onlara bir kez daha sert bir darbe indirmemiz gerekebilir

ABD Başkanı Trump, İran ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, İran hakkında yaptığı açıklamada, "Onlara bir kez daha sert bir darbe indirmemiz gerekebilir, henüz emin değilim, yakında öğreneceğiz." dedi

"İran'a saldırmaya bir saat kalmıştı"

Ayrıca ABD Başkanı Trump, "Pazartesi günü İran'a saldırmaya bir saat kalmıştı. İran ile müzakere ediyoruz ve umarım ona karşı daha fazla askeri harekat yapmak zorunda kalmayız, ancak bir başka sert darbe indirmek zorunda kalabiliriz. Son iki gün içinde benimle iletişime geçen ve İran konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyleyen liderler var. İran ile müzakere ediyoruz, anlaşma yapmak için yalvarıyorlar." ifadelerini kullandı

Trump, İran'a yönelik saldırının zamanlamasıyla ilgili olarak şunları söyledi: 2-3 gün içinde, belki cuma ya da cumartesi, ya da önümüzdeki haftanın başında. Kısa bir süre içinde.