Trump’tan İran açıklaması: 'Savaşın sonuna yaklaştığımızı umuyorum'

ABD Başkanı Donald Trump, bir etkinliğe katılmak üzere gittiği Kuzey Carolina eyaletine varışının ardından Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı’nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 3 yılın ardından ilk kez politika faizini artırma kararına değinen Trump, "Faiz oranları çok yüksek. Bu uygun değil" ifadelerini kullandı.

Fed üyelerinin "düşmanca" davrandığını öne süren Trump, "Çok politikler. Yanlış yapıyorlar. Onlar bir grup politikacı ya da politikacılar tarafından oraya getirilmiş kişiler. Gerçekten çok yazık, çünkü faiz oranı çok yüksek. Buna rağmen ülkemiz her engeli aşıyor, çünkü çok iyi durumdayız" değerlendirmesinde bulundu.

"Faiz oranları çok yüksek"

ABD’nin dünyadaki en düşük faiz oranlarına sahip olması gerektiğinin altını çizen Trump, "Çünkü en güçlü kredi notuna biz sahibiz" dedi.

Trump, "Bütçe açıklarından kurtulmak isteseydik, ki bunu diğer ülkelerle atacağımız tek bir imzayla yapabilirdik, yılda 1,5 trilyon dolar kazanırdık. Borcumuzu öderdik. Her türlü şeyi yapardık, ancak bunu yapmayı seçmedik. Fakat bir noktada yapacağız. Faiz oranları çok yüksek" şeklinde konuştu.

"Faiz artırımı Trump yönetimine karşı yapıldı"

Bir soru üzerine Fed’in kendisini zor durumda bırakmak için faiz oranlarını artırdığını öne süren Trump, "Ancak karşılaştıkları sorun şu ki, tarihteki en harika ekonomiye sahibiz. Bu ülkeye yapılan 21 trilyon dolardan fazla yatırım var ki bu, daha önce sahip olduğumuzun 5 katı. Yani oranları yalnızca siyasi sebeplerle artırıyorlar ve bu, şu anda doğrudan Trump yönetimine karşı yapılan bir artış" diye konuştu.

"İran bir anlaşma yapmayı gerçekten çok istiyor"

İran’la devam eden askeri gerilime de değinen Trump, "Savaşın sonuna yaklaştığımızı umuyorum. İran bir anlaşma yapmayı gerçekten çok istiyor. Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı. Trump, İran’la temasların aracılar vasıtasıyla mı yoksa doğrudan mı sürdüğü yönündeki soruya "doğrudan" yanıtını verdi.