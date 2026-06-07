Trump’tan İran açıklaması: Yaptırımlar barış anlaşması olmadan kaldırılmayacak

ABD Başklanı Trump, NBC News kanalında yayımlanan “Meet the Press” programına verdiği mülakatta kritik değerlendirmelerde bulundu. "Söz konusu adımlar ancak anlaşmadan sonra atılır" diyen Trump, “Eğer iyi davranırlarsa, iyi bir iş çıkarırlarsa konuşmaya başlarız” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump, “Bir anlaşmaya çok yakınız ya da onları ağır şekilde vuracağım” dedi. Trump, İran lideri Mücteba Hamaney ile görüşmeye açık olduğunu da dile getirdi.

"Hamaney’in yeri hakkında bilgim olabilir"

Hamaney'in nerede olduğuna ilişkin bilgi sahibi olup olmadığı sorusuna Trump, “Bunu bilip bilmediğimi söylemek istemem ancak bilme ihtimalim yüksek” yanıtını verdi.

Trump ayrıca, Lübnan’ın Tahran ile yapılacak kısa vadeli bir anlaşmanın parçası olması yönünde bir talepte bulunmadığını ifade etti. Cuma günü kaydedilen röportajda, “Bunu görmek isteyebilirler diye düşünüyorum ama ben talep etmiyorum” dedi.