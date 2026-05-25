Trump'tan İran anlaşması için kritik açıklama: Türkiye dahil bazı ülkeler sürece katılmalı

ABD ile İran arasında devam eden diplomatik görüşmeler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Müzakerelerin olumlu ilerlediğini ifade eden Trump, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin İbrahim Anlaşmaları sürecine dahil olmasının önemli olduğunu dile getirdi.

"Türkiye dahil bazı ülkeler sürece katılmalı”

Trump, İran’ın da dahil olacağı olası bir uzlaşının daha geniş kapsamlı hale gelmesi gerektiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"İran ile müzakereler güzel şekilde ilerliyor. Cumartesi günü Suudi Arabistan, BAE, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle yaptığım görüşmeler sırasında şunu ifade ettim: Amerika Birleşik Devletleri’nin bu çok karmaşık yapbozu bir araya getirmek için yaptığı tüm çalışmaların ardından, bu ülkelerin en azından eş zamanlı olarak İbrahim Anlaşmaları’na katılması zorunlu olmalıdır. Çoğu ülke İran ile yapılacak bu uzlaşmayı çok daha tarihi bir olay haline getirmeye hazır, istekli ve muktedir olmalıdır. Eğer bunu yapmazlarsa, bu anlaşmanın bir parçası olmamalıdırlar çünkü bu kötü niyet göstergesidir."

Trump ayrıca, söz konusu ülkelerin İran’ın anlaşmaların içinde yer almasından memnuniyet duyacağını ve bu sürecin İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini hedeflediğini dile getirdi.

İbrahim Anlaşmaları neyi kapsıyor?

İbrahim Anlaşmaları (Abraham Accords), İsrail ile bazı Arap ve Müslüman çoğunluklu ülkeler arasında diplomatik, ticari ve güvenlik ilişkilerinin normalleşmesini hedefleyen uluslararası mutabakatlar olarak biliniyor.

Anlaşmalar ilk kez 15 Eylül 2020’de, dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda Beyaz Saray’da imzalanmıştı.