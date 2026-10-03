Trump'tan İ̇ran çatışması için takvi̇m

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ABD Başkanı Donald Trump, Alabama eyaletinin Mobile şehrinde gerçekleştirdiği halk buluşmasında Orta Doğu'daki askeri hareketliliğe dair değerlendirmelerde bulundu. Kürsüde yaptığı konuşmada İran ile yaşanan gerilime değinen Trump, mevcut çatışma ortamının yakında, büyük olasılıkla 3 Kasım tarihinde yapılacak ara seçimlerin hemen peşinden sona ereceğini savundu.

Müzakere muhatabı ve nükleer mesajı

İran kanadında görüşme yürütülecek bir yetkili bulunmadığını öne süren Trump, karşı tarafta muhatap eksikliği yaşandığını iddia etti. Tahran yönetiminin nükleer programına da değinen ABD Başkanı, İran'ın hiçbir koşulda nükleer silaha erişmesine müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.

Askeri kapasite ve ekonomi iddiaları

Gerçekleştirilen askeri müdahalenin geçmiş yönetimler döneminde atılması gereken bir adım olduğunu savunan Trump, İran'ın savunma imkanlarının ciddi şekilde zayıfladığını ileri sürdü. Ülkenin hava, deniz ve radar savunma sistemlerinden yoksun olduğunu iddia eden ABD lideri, İran ekonomisinin ağır zarar gördüğünü ve enflasyon oranının yüzde 310 seviyelerine ulaştığını savundu.

Deniz ablukası ve petrol fiyatları

İran çevresinde uygulanan deniz kısıtlamalarını güçlü bir hat olarak nitelendiren Trump, askeri sürecin noktalanmasıyla birlikte küresel petrol fiyatlarında hızlı bir düşüş yaşanacağını dile getirdi.