ABD'den İran'la ticaret yapan ülkelere "ek vergi" kararı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, İran İslam Cumhuriyeti ile ticari ilişkilerini sürdüren ülkelere yönelik ekonomik yaptırımlar içeren yeni bir kararı yürürlüğe koyduğunu duyurdu.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Derhal geçerli olmak üzere; İran İslam Cumhuriyeti ile iş yapan her ülke, Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı her türlü iş ve ticaret için yüzde 25 gümrük vergisi ödeyecektir. Bu karar kesin ve nihayettir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"