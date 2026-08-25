Trump’tan İran için çarpıcı iddia: Ordu maaşları ödeyemiyor, protestocular daha önce görülmemiş düzeyde öldürülüyor

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ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın ordusunun büyük kısmına maaş ödemediğini ileri sürdü.

Trump, “Çöküş sürecindeki İran İslam Cumhuriyeti, aynı zamanda, protestocuları protesto etmedikleri anlarda bile daha önce görülmemiş düzeyde öldürmektedir. Bu, korkunç boyutlarda bir insani krizdir ve hemen durdurulmalıdır” ifadelerini kullandı.