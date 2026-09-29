Trump’tan İran iddiasına yalanlama: “Onlara hiçbir şey teklif etmedim”

ABD ve İran arasındaki savaşı kalıcı olarak sona erdirmeye yönelik çabalar sürerken, ABD merkezli haber sitesi Axios dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

İsmini gizli tutan ABD’li yetkililere dayandırılan "Trump, somut nükleer tavizler karşılığında İran’a ekonomik rahatlama teklif ediyor" başlıklı haberde; ABD Başkanı’nın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında İran'a yönelik yaptırımları hafifletmeye ve dondurulmuş İran varlıklarını serbest bırakmaya istekli olduğu öne sürüldü.

ABD ve İran arasındaki dolaylı görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan ABD’li bir yetkili, söz konusu görüşmeleri "olumlu ve yapıcı" olarak nitelendirerek, İran'ın nükleer konusunda "esnek" olduğunu ifade etti. Buna rağmen taraflar arasında halen görüş ayrılıkları bulunduğuna dikkat çeken yetkili, "nükleer konusu ele alınmadıkça" bir anlaşma yapılmayacağını vurguladı.

"Görüş ayrılıkları sürüyor"

Tarafların taahhütlerin zamanlaması ve kimin hangi adımları ilk önce atacağı konusunda da hâlâ görüş ayrılığı yaşadığını kaydeden yetkili, "Abluka ve yaptırımlar İran'ın konumunu zayıflatmaya devam ediyor. ABD'nin konumu her geçen gün güçleniyor. Başkan Trump sabırlı davranmaya devam ediyor ve İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelleme hedefine bağlılığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. ABD yönetiminin İran'ın vaatlerine şüpheyle yaklaştığını söyleyen yetkili, Washington'ın Tahran'ın "ciddi olduğunu" ve "sadece içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmaya çalışmadığını" kanıtlayacak garantilere ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Trump’tan iddialara yanıt gecikmedi

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada Axios’un haberini yalanlayarak İran’a bu konuda somut hiçbir vaatte bulunmadığının altını çizdi. Trump, "Bu doğru değil. Onlara hiçbir şey teklif etmedim. Axios’un haberi, diğer benzer haberlerin çoğu gibi yalnızca ‘Trump Karşıtlığı Sendromu’nu tatmin etmek amacıyla kullanılan bir yalan haberdir. Bu yalan haberi derhal geri çekmeliler!" ifadelerini kullandı.