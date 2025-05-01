  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump'tan İran kararı: Petrol alan ülkelere yaptırım uygulayacak
Takip Et

Trump'tan İran kararı: Petrol alan ülkelere yaptırım uygulayacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan petrol ya da petrokimya ürünü satın alan ülkelere yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'tan İran kararı: Petrol alan ülkelere yaptırım uygulayacak
Takip Et

 ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'dan yapılan tüm petrol ve petrokimya ürünleri alımlarının durdurulması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Trump, "İran'dan herhangi bir miktarda petrol ya da petrokimya ürünü satın alan her ülke ya da kişi derhal ikincil yaptırımlara tabi tutulacak. ABD ile herhangi bir şekilde, biçimde veya formda iş yapmalarına izin verilmeyecek." ifadelerini kullandı.

ABD, Çin’le vergi pazarlığı için devrede mi?ABD, Çin’le vergi pazarlığı için devrede mi?Dünya

 

Trump'tan "potansiyel ticaret anlaşması" mesajıTrump'tan "potansiyel ticaret anlaşması" mesajıDünya

 

Dünya
ABD'de gözaltına alınmıştı! Rümeysa Öztürk davasında yeni gelişme
ABD'de gözaltına alınmıştı! Rümeysa Öztürk davasında yeni gelişme
ABD-Ukrayna ekonomik ortaklık anlaşmasının detayları belli oldu
ABD-Ukrayna ekonomik ortaklık anlaşmasının detayları belli oldu
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz görevden alındı
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı görevden alındı
Beyaz Saray’dan nadir mineraller açıklaması: Son sürat ilerleyeceğiz
Beyaz Saray’dan nadir mineraller açıklaması: Son sürat ilerleyeceğiz
Umman duyurdu: İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmeler ertelendi
İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmeler ertelendi
Ekmeklerde cam parçası skandalı: Tüm marketlerden toplatılıyor
Ekmeklerde cam parçası skandalı: Tüm marketlerden toplatılıyor