Trump'tan İran mesajı: Bırakın Los Angeles'ı, San Diego'yu yok etsinler

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ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran ile savaşına dair "Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel" dedi.

Trump, Nebraska eyaletinde yaptığı konuşmada, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ülkeye etkisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ABD'lilerin yükselen fiyatları "ulusal ve küresel güvenliği sağlama"nın bedeli olarak kabul etmesi gerektiğini savunan Trump, savaşın "esasen neredeyse bittiğini" ancak bir süre daha devam edebileceğini söyledi.

California Valisi'nden tepki

Trump, İran'ın ABD'deki kentlerden birine saldırı düzenleyebileceği bir senaryoya işaret ederek, "Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel" diye konuştu.

Bu iki kentin bulunduğu California eyaletinin Valisi Gavin Newsom, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın sözlerine tepki gösterdi.

Newsom, "Donald Trump, California'yı işgal etmeleri için Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini gönderdikten sonra şimdi de yabancı düşmanlarımızın Los Angeles ve San Diego'yu 'yok etmesi' gerektiğini söylüyor. Akıl sağlığı yerinde değil ve tehlikeli biri" ifadelerini kullandı.