Trump'tan İran mesajı: Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde Kongre üyeleriyle bir araya geldiği bir etkinlikte İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini vurgulayarak yakın zamanda bir anlaşmaya varıp varamayacaklarını göreceklerini belirtti.

ABD Başkanı, "Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz. Anlaşma yapmak için can atıyorlar, bu durumdan bıktılar. Bence bu işi çok çabuk bitireceğiz. Umarım bunu güzel bir şekilde hallederiz" değerlendirmesini yaptı.

İran'ın ordusunu ve siyasi liderliğini büyük ölçüde "ortadan kaldırdıklarını" savunan Trump, "Donanmalarını yok ettik, hava kuvvetleri yok oldu, uçaksavarları yok oldu, liderlerinin yok olduğunu söylemek istemiyorum çünkü bu pek hoş değil ama bu bir gerçek" diye konuştu.

İran'ın hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, "Buna tahammül edemeyiz ve tahammül etmeyeceğiz." dedi.