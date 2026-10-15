Trump’tan İran saldırısı sızıntısına sert tepki: 'Bunu yapanlar vurulmalı'

ABD Başkanı Donald Trump, Arizona eyaletinde yapılan bir ara seçim mitinginde İran’la yaşanan askeri gerilim hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İran’da çok iyi bir iş çıkardıklarını söyleyen Trump, "Şu anda ellerinde hiçbir şey kalmadı. Orduları yok; donanmaları, hava kuvvetleri, radarları ve uçaksavar sistemleri tamamen ortadan kalktı. Liderleri de gitti" ifadelerini kullandı. İran’ın lider kadrosunu ortadan kaldırma konusunda biraz ileriye gitmiş olabileceklerini söyleyen Trump, "Zaten sorunlardan biri de bu; belki de biraz fazla ileri gitmiş olabiliriz. Çünkü artık kiminle muhatap olacağımızı bile bilmiyoruz. Birinci kademe liderleri gitti, ikinci kademeyi seçtiler. Onlar da gitti, üçüncü kademeyi seçtiler. Onların da yarısı gitti. Benden artık daha fazla kişiyi ortadan kaldırmayacağıma dair söz aldılar, ben de söz verdim. Söz verdim vermesine ama artık kimse İran İslam Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olmak istemiyor" şeklinde konuştu.

"Bu durum çok yakında sona erecek"

İran savaşının yakında biteceğine işaret eden Trump, "Bu durum çok yakında sona erecek ve sona erdiğinde benzin fiyatları, her şey başlamadan önceki seviyesinin bile altına düşecek" dedi. İran’ın nükleer silah edinemeyeceğinden emin olmak zorunda olduklarını vurgulayan Trump, "Bildiğiniz gibi yıllardır terörün bir numaralı devlet destekçisi olarak görülüyorlar. Ellerinde nükleer silah olsaydı 24 saat içinde kullanırlardı" ifadelerini kullandı. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde İran’ın önce Orta Doğu’yu, ardından ABD’nin batı kıyılarını ve Avrupa’yı vurabileceğini öne süren Trump, "Çünkü onlar deli. Bunlar çılgın insanlar" dedi.

"Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü ele geçirdik"

İran savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan artışa değinen Trump, "Şu anki durum, ödenen çok küçük bir bedel. İnsanlar bunun üzerine bahse giriyordu. Ben de petrol fiyatlarının çok daha fazla yükseleceğini düşünmüştüm" değerlendirmesinde bulundu. Tahran yönetiminin nükleer silaha sadece 2 hafta uzakta olması nedeniyle İran’a saldırmak zorunda kaldıklarını iddia eden Trump, "Bu yüzden onları durdurmak zorundaydık. Bunu yapmaktan nefret ettim ve benzin fiyatlarının yükseleceğini biliyordum. Dürüst olmak gerekirse fiyatların çok daha fazla artacağını düşünmüştüm" dedi. Buna rağmen petrol fiyatlarında öngördüğü düzeyde bir artış yaşanmadığını kaydeden Trump, "Bildiğiniz gibi Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü tamamen ele geçirdik ve şu anda boğazdan bu olayların öncesindeki döneme kıyasla daha fazla petrol geçiriyoruz. İnanabiliyor musunuz?" diye sordu.

"Zamanlaması sızınca saldırıyı 2 gün erteledik"

ABD ordusunun gücü sayesinde İran karşısında üstünlük kurmayı başardıklarını aktaran Trump, "Çünkü donanmamız devrede. Ablukayı uyguladık ve benim ‘çelik duvar’ adını verdiğim hattı kurduk. Donanmamız da ordumuz da dünyanın en güçlüsü. Bu yüzden onlara, oldukça uzaktaki o yere gitmemiz ve nükleer silaha sahip olmadıklarından emin olmamız gerektiğini söyledim. Sadece 2 haftaları kalmıştı ve biz de o muhteşem B-2 bombardıman uçaklarını gönderdik" diye konuştu. Söz konusu saldırı planının zamanlamasının birileri tarafından sızdırıldığını ifade eden Trump, "Böyleleri ömür boyu hapiste olmalı. Hatta bana kalırsa bu bilgileri sızdıranlar vurulmalı. Eskiden sızıntı yapanları vururduk" dedi. ABD bombardıman uçaklarının Missouri’den saat 12.07’de kalkacağının ve İran semalarına kaçta ulaşacağının sızdırıldığını ifade eden Trump, "Bu bilgi The New York Times ile CNN’de çıktı. Hem kalkış hem de varış saatimizi sızdırdılar. Bunun üzerine General ‘Razin’ Caine’i aradım ve ‘General, bu hiç iyi olmadı, değil mi?’ dedim. O da ‘İyi olmadı efendim ama yine de yapabiliriz’ dedi. ‘Zamanı değiştirelim’ diyerek saldırıyı iptal ettim. Buna en çok pilotlar üzüldü" şeklinde konuştu. Bu olaydan 2 gün sonra söz konusu saldırıyı gerçekleştirmeye karar verdiğini anlatan Trump, "Bunu yapmamızı beklemedikleri tek saat oydu. Sızdırılmış olmasına rağmen bire bir aynı saati kullandık" dedi.

"Bilgi sızdıranlar dünyanın en aşağılık insanları"

Ulusal güvenliği ilgilendiren konuları sızdıranların vurulması gerektiğini yineleyen Trump, "Düşünsenize; bir ülkeye ne zaman saldıracağınızı sızdırıyorlar. Üstelik saldırma nedeniniz tamamen savunma amaçlı. Tek seferde milyonlarca insanı havaya uçurabilecek bir silaha sahip olmalarını engellemek istiyorsunuz. Bilgi sızdıranlara karşı çok ama çok sert tedbirler alınmalı. Bana göre onlar yeryüzünün en aşağılık insanları; bilgi sızdıranlar dünyanın yüz karası" diye konuştu.

"İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak"

İran’ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayan Trump, "Benden önceki başkanların bunu yapması gerekirdi ama yıllarca bekletildi" dedi. Eski ABD Başkanı Barack Obama’yı İran politikası üzerinden eleştiren Trump, "Barack Hüseyin Obama’nın İran’a 1,7 milyar dolar nakit para verdiği zamanı hatırlayın. İran’a nükleer silaha sahip olmasınlar diye 1,7 milyar dolar nakit verdi. Peki, onlar ne yaptı biliyor musunuz? Nükleer silah üretmeye ve bunun üzerinde çalışmaya başladılar" ifadelerini kullandı. Trump, "Eğer o muhteşem B-2 bombardıman uçakları basına sızdırılan o görev kapsamında ilgili tesisleri imha etmeseydi, 2 hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı. Nükleer silaha ulaşmalarına sadece 2 hafta kalmıştı. Ama artık asla, hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacaklar" şeklinde konuştu.