Trump'tan İran savaşı açıklaması: “Bu savaş değil, tatbikat”

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Georgia eyaletinde yapılan bir ara seçim mitinginde İran savaşı konusunda açıklamalarda bulundu.

İran’ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için bu ülkeye "küçük bir gezinti" yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen Trump, "Bunu yapmaktan nefret ettim, ancak nükleer silaha sahip olmalarına 2 hafta kalmıştı. Ben de ‘Bunun olmasına izin veremeyiz çünkü nükleer silaha sahip olurlarsa bunları kullanırlar. İsrail'i havaya uçururlar. Orta Doğu'yu havaya uçururlar. Tüm Orta Doğu'yu havaya uçururlar’ dedim" ifadelerini kullandı. İran’ın savaş boyunca tarafsız ya da dostane sayılabilecek ülkeleri dahi hedef aldığını hatırlatan Trump, "Onları ağır bombardımana tuttular. Nükleer silahları olsaydı, normal bombalar yerine nükleer silahlarını kullanırlardı. Sonra da Avrupa'ya ve bize yönelirlerdi. Onlar deli" şeklinde konuştu.

"İran tehdidini ortadan kaldırdık"

İran savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatları konusunda eleştirilere hedef olduğunu söyleyen Trump, "Son bir yıldır fiyatlar biraz yükseldiğinde beni hemen bu konuyla vuruyorlar. Bilirsiniz, petrol konusu çok tuhaf" dedi. Bu eleştirilere "İran tehdidini ortadan kaldırdıklarını" hatırlatarak yanıt veren Trump, "Artık nükleer silahları yok ve asla nükleer silaha sahip olamayacaklar. Donanmaları yok oldu. Orduları yok oldu. Hava kuvvetleri tamamen yok edildi. Daha önce sahip oldukları 289 uçak İran pistlerinin dört bir yanında paramparça halde duruyor. 159 gemilik donanmaları üç gün içinde denizin dibini boylamış 159 gemiye dönüştü" diye konuştu.

"Ortada muhatap olacağımız kimse kalmadı"

İran’ın radar ve hava savunma sistemlerini de yok ettiklerini kaydeden Trump, "Ortada lider de kalmadı. Liderler konusunda biraz fazla ileri gitmiş olabilirim çünkü artık muhatap olacağımız kimse kalmadı. Birinci kademe liderleri gitti. İkinci kademe liderleri gitti. Üçüncü kademenin de bir kısmı gitti. Sonra dedim ki, ‘Beyler, birileriyle konuşmam lazım. Ne yapıyorsunuz? Biraz ağırdan alın’ " ifadelerini kullandı. Bu gelişmelerin ardından İran’da kimsenin cumhurbaşkanı olmak istemediğini öne süren Trump, "İran dünyada kimsenin cumhurbaşkanı olmak istemediği tek ülke. Yaptıkları her şeyi duyuyoruz. Söyledikleri her şeyi duyuyoruz. Bu aslında gizli bir bilgi. Az önce gizliliğini kaldırmış oldum ama neyse. Kendi aralarında ‘Kim cumhurbaşkanı olmak ister?’ diyorlar. Herkes ‘Hayır, hayır, ben olmak istemiyorum. Beni rahat bırakın’ diyor’ " değerlendirmesinde bulundu.

"Şu anda çok güçlü bir konumdayız"

Şu anda İran karşısında avantajlı bir konumda olduklarını iddia eden Trump, "Çok fazla ileri gitmeyeceğimize söz veriyoruz ama şu anda çok güçlü bir konumdayız" dedi. Buna rağmen New York Times gibi bazı ABD’li basın kuruluşlarının "İran son derece iyi durumda" şeklinde haberler yapmasını eleştiren Trump, "Donanmaları gitmiş, hava kuvvetleri gitmiş, orduları gitmiş. Yüzde 301 enflasyonları var. Paraları yok, hiçbir şeyleri yok. Rekor kırdıkları tek şey enflasyon. Ve ben New York Times'ta İran'ın son derece iyi durumda olduğunu okuyorum. Yalan haber her yerde. Bu çok üzücü" şeklinde konuştu. New York Times ve benzeri basın kuruluşlarının bu yüzden başarısız olduğunu öne süren Trump, "Muhafazakar medya kuruluşları ise çok iyi gidiyor çünkü bizim tek istediğimiz şey gerçekler" yorumunu yaptı.

"Tek bir İran gemisi bile ablukayı aşamadı"

İran savaşının ABD ordusu için kolay bir askeri operasyon olduğunu ima eden Trump, "Borsa tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Hem de savaş devam ederken. Gerçi bu savaş değil, sadece bir askeri tatbikat" dedi. ABD donanmasının İran’a uyguladığı deniz ablukasının çok başarılı olduğunu aktaran Trump, "Tek bir İran gemisi bile ablukayı aşamadı" ifadelerini kullandı.