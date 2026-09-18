Trump’tan İran savaşı açıklaması: 'Önümde önemli bir karar var'

ABD Başkanı Donald Trump Axios haber sitesine gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran’la savaşı sona erdirmek için büyük çaplı saldırıları yeniden başlatıp başlatmama konusunda kritik bir dönüm noktasında olduğunu ifade eden Trump, "Önümde önemli bir karar var. İçeri girip onları (İran rejimini) yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Bu büyük bir karar. Benim için her şey mümkün" ifadelerini kullandı.

Trump, Körfez liderleriyle görüşeceğini doğruladı

Trump, 22 Eylül'de New York’ta başlayacak olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları kapsamında Körfez ülkelerinin liderleriyle bir araya gelerek İran savaşıyla ilgili atılacak adımları ele alacağı yönündeki iddiaları doğruladı. Yapılacak temasları Körfez ülkelerinin pozisyonunu öğrenmek için fırsat olarak gördüğünü belirten Trump, "Nerede durduklarını ve durumlarının nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum. Onlara karşı her zaman çok koruyucu davrandık" dedi.

Trump, İran’ın anlaşmaya varmak istediğini iddia etti

İran’a uygulanan deniz ablukasının çok başarılı olduğunu öne süren Trump, "Ablukaya başladığımızdan beri İran’a giden tek bir gemi bile olmadı. Denediler, biz de onları havaya uçurduk" şeklinde konuştu.

Trump, İran’ın ABD ile doğrudan temas halinde olduğunu ve İran yönetiminin ABD ile bir anlaşmaya varmak istediğini iddia etti. Trump, BM Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York’ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşüp görüşmeyeceği yönündeki soruya, "Görüşebilirim" yanıtını verdi.