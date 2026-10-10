Trump'tan İran'a açık tehdit: "Ya her şeylerini verirler ya da..."

ABD Başkanı Donald Trump, New York eyaletinin Syracuse kentinde düzenlenen bir etkinlikte katılımcılara hitap etti. Konuşmasında dış politikaya dair önemli değerlendirmelerde bulunan Trump, İran ile Rusya-Ukrayna savaşlarını yakında çözüme kavuşturmayı ya da kazanmayı beklediğini dile getirdi.

"Süreç hızlı bir şekilde ilerliyor"

Cuma günü gerçekleştirilen etkinlikte, yedi aylık süreçte defalarca dile getirdiği iddialarını yineleyen Trump, İran krizinin "öyle ya da böyle çok hızlı bir şekilde" sona ereceğini savundu. ABD Başkanı, müzakere sürecinin de son derece hızlı bir ivmeyle ilerlediğini sözlerine ekledi.