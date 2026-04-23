Trump'tan İran'a: Bundan sonra durum daha da kötüye gidecek

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İran ile yaşanan gerilime ve ABD medyasının tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, basında çıkan "savaşı bitirmek için sabırsızlandığı" yönündeki iddiaları reddederek, stratejik olarak acele etmediğini vurguladı.

Sosyal medya paylaşımında, özellikle medya kuruluşlarını hedef alan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Artık sayıları hiç olmadığı kadar azalan, 'Can Çekişen New York Times'ı' okuyan ya da 'Yalan Haber CNN'i' izleyen ve benim İran'la olan savaşı —eğer buna savaş bile derseniz— bitirmek için 'can attığımı' düşünen kişiler; lütfen şunu bilin ki, ben bu makamda bulunmuş, muhtemelen üzerinde en az baskı hisseden kişiyim. Benim dünyalar kadar vaktim var ama İran’ın yok; saat işliyor!"

"Bundan sonra daha da kötüye gidecek"

Açıklamasının devamında İran’ın askeri kapasitesinin ağır darbe aldığını savunan Trump, bölgedeki mevcut durumu "İran’ın donanması denizin dibinde boylu boyunca yatıyor, hava kuvvetleri yerle bir edildi, uçaksavar ve radar silahları yok oldu, liderleri artık aramızda değil, abluka sızdırmaz ve güçlü bir şekilde devam ediyor ve bundan sonra sadece daha da kötüye gidecek. Zaman onların lehine işlemiyor!" ifadeleriyle özetledi.

Olası bir diplomatik çözüm için kapıyı tamamen kapatmayan ancak şartlarını net bir şekilde ortaya koyan Trump, açıklamasını şu cümlelerle tamamladı:

"Bir anlaşma, ancak Amerika Birleşik Devletleri, müttefiklerimiz ve aslında dünyanın geri kalanı için uygun ve iyi olduğunda yapılacaktır."

Hameney: Düşman içinde çatlaklar meydana geldi

İran lideri Mücteba Hamaney, İran halkı arasında oluşan olağanüstü birlik sayesinde düşman içinde çatlaklar meydana geldiğini söyledi. “Düşmanın medya operasyonu, halkın zihin ve psikolojisini hedef alarak birlik ve milli güvenliğe zarar vermeyi amaçlamaktadır. Bizim ihmalkarlığımız yüzünden bunun gerçekleşmesine izin vermeyelim” açıklamasında bulundu.