Trump’tan İran’a fotoğraflı tehdit: Bu fırtına öncesi sessizlikti
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Orta Doğu üzerine ABD bayrağı yerleştirilen ve İran’ı gösteren çok sayıda okun olduğu yeni bir fotoğraf paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici İran paylaşımıyla gündem oldu. Trump'ın, “Bu, fırtına öncesi sessizlikti” ifadesi dikkat çekti.
ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz cuma günü de İran'a saldırabileceklerinin sinyalini vermişti.
Trump, “Bu, fırtına öncesi sessizlikti” notuyla paylaşım yaptı. Yapay zekâ ile oluşturulan görselde, arkada İran bayrağı olan fırtınalı denizde yol alan gemi görseli dikkat çekerken, paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu.