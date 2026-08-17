Trump’tan İran’a net mesaj: Hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacaklar

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da İran’a yönelik açıklamada bulundu. Trump, paylaşımında "İlk hedef İran’ın hiçbir şekilde, hiçbir biçimde nükleer silaha sahip olmamasını sağlamaktır ve bu hedef her zaman böyle kalacaktır" dedi. Trump, değerlendirmesini "Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" sözleriyle tamamladı.

Trump’tan İran’ın nükleer programına kararlı tavır

Daha önceki açıklamalarında da Trump, başkent Washington'daki Çevre Koruma Ajansı'nda (EPA) veri merkezleri üzerine yaptığı konuşmada, İran'la ilgili değerlendirmede bulunmuştu. İran’a karşı durumlarının iyi olduğunu söyleyen Trump, İran'ın bir şeyler planladığını ancak henüz hazır olmadıklarını bildirdi. Trump, “Aynı muameleyi görmeye devam etmeleri gerekiyor. Henüz hazır değiller. Kötü niyetleri vardı. Nükleer silaha sahip olmalarına izin veremeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmayı akıllarından bile geçirmelerine asla izin veremeyeceklerini belirten Trump, “Tam olarak yaşanan da bu. Asla nükleer silaha sahip olamayacaklar” diye konuşmuştu.