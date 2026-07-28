Trump'tan İran'a sert mesaj: Anlaşma olmazsa işi bitiririm

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile son günlerde artan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, "İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız. İran ile bir anlaşmaya varmak, ülkenin geri kalanını yok etmekten daha iyidir." dedi.

Fox News'e konuşan ABD Başkanı Trump İran'ın enerji santrallerine ve köprülerine saldırmaktan kaçınmak istediğini söyledi. Trump ayrıca anlaşma olmazsa Kazma Dağı'nı 'çok kolay bir şekilde ortadan kaldıracaklarını' belirtti.

"Kanada ve Meksika ile ticaret anlaşmasını önemsemiyorum"

Trump, Meksika ve Kanada ile ticaret anlaşmasının yenilenmesinin, ABD için olduğundan ziyade bu ülkeler için daha önemli olduğunu belirtti.

ABD-Meksika-Kanada anlaşmasını güncelleyip güncellemeyeceği sorulduğunda Trump, Fox News'a şunları söyledi: "Umurumda değil. Yani, aslında pek de istemiyorum. Bağımsız olmayı tercih ederim. Mesele şu: Meksika ve Kanada'nın bize ihtiyacı var. Bizim onlara ihtiyacımız yok. Anlaşma onlar için önemli; bizim için önemli değil."

"Enerji santrallerine ve köprülere saldırmaktan kaçınmak istiyorum"

Trump, enerji santralleri ile köprüleri hedef almak istemediğini belirtti. Kendisine bu tür altyapı tesislerini vurmayı düşünüp düşünmediği yöneltilince, "Böyle bir niyetim yok." yanıtını verdi.

"Netanyahu savaşa devam etmek istiyor" diyen Trump, "İran'ın artık anlaşmaları bozmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Katz: İran'da enerji tesislerine saldırmak istedik, ancak ABD engelledi

Ayrıca konuyla alakalı İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail'in İran'da enerji hedeflerine saldırmak istediğini ancak ABD'nin bunu engellediğini belirtti. Yerel medyaya konuşan Katz, "ABD savaş uçakları İran'a saldırı düzenlemek için İsrail'den kalkıyor ve İranlılar bunun farkında" ifadelerini kullandı. Katz, "Eğer İsrail'e ateş açarlarsa biz de tam güçle karşılık vereceğiz" dedi.

"İran'da enerji tesislerine saldırıları ABD engelledi"

Katz ayrıca, İsrail'in İran'da enerji hedeflerine saldırmasını ABD'nin engellediğini söyledi. Katz, "İran'da enerji hedeflerine saldırmayı çok istiyoruz. ABD şu anda bunu onaylamıyor.Ççünkü İran'ın komşu ülkelere saldırarak küresel bir petrol krizine yol açabileceğinden endişe ediyor. Biz, İran'ı 40 yıl geriye götürmeye hazırız" diye konuştu.