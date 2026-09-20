Trump’tan İran’a sert mesaj: Karar verme modundayım, çok büyük şeyler olacak

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ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e yaptığı açıklamada İran konusunda karar verme aşamasına geldiğini ifade etti. Trump, Tahran yönetiminin mevcut tutumunu sürdürmesi halinde yakın zamanda önemli adımlar atılabileceği mesajını verdi.

'BM toplantısında Pezeşkiyan ile görüşebilirim'

Trump, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu toplantıları sırasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile "muhtemel" bir görüşmeye açık olduğunu belirtti.

Başkan Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, askeri gerilimin sürdüğü İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran konusunda sonraki adımlarını değerlendirdiğini söyleyen Trump, yakında "çok büyük gelişmelerin" yaşanmasını beklediğini vurguladı.

Trump, Tahran'la ilgili seçeneklerinin, "İran'ı yok etmek, ekonomik çürümeye terk etmek veya bir anlaşmaya varmak" olduğunu söyleyerek, "Asıl soru şu: O ülkeyi tamamen havaya uçuracak mıyım, uçuracaksam ne zaman? Akıllıca davransalar iyi olur." ifadesini kullandı.

İran konusunda "karar verme aşamasında" olduğunu belirten Trump, BM Genel Kurulu için New York'ta bulunması beklenen İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la, fırsat doğarsa doğrudan görüşmeye istekli olduğuna işaret etti.

Genel Kurul kapsamında Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olup olmadığına ilişkin soruya verdiği yanıtta Trump, buna "muhtemelen" açık olduğunu söyledi.

Potansiyel görüşme, devam eden bölgesel anlaşmazlık, önceki askeri tırmanışlar ve Washington ile Tahran arasındaki müzakerelerin tıkandığı bir ortamda her iki taraf için önem teşkil ediyor.