Trump’tan İran’a tazminat resti: “ABD de İran’dan para isteyecek”

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı temsilcilerin son beş ayda yaşanan askeri çatışmalarda uğradıkları zararlar nedeniyle tazminat talep etmesine sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, İran'ın söz konusu talebinin daha önce gerçekleştirilen görüşme ve müzakerelerin hiçbirinde gündeme getirilmediğini belirtti. İran'ın talebini "ilginç bir fikir" olarak değerlendiren Trump, ABD'nin de İran'dan geçmişte yaşanan kayıplar nedeniyle tazminat isteyeceğini açıkladı.

Trump, özellikle General Kasım Süleymani'nin liderliğindeki saldırılar, yerleştirilen bombalar ve çeşitli çatışmalarda hayatını kaybeden ya da ağır yaralanan Amerikan askerleri için tazminat talep edileceğini söyledi.

ABD Başkanı, tazminat kapsamını daha da genişleterek USS Cole saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri ile son 50 yılda İran rejimi tarafından öldürüldüğünü belirttiği protestocuların yakınlarının da tazminat alması gerektiğini savundu. Trump ayrıca son beş ayda hayatını kaybeden 52 bin kişi için de tazminat ödenmesi gerektiğini ifade etti.