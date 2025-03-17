Trump'tan İran'a tehdit: Sonuçlar korkunç olacak

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth social platformundan bir mesaj paylaştı. Trump, mesajında Husilerden gelecek her türlü saldırı ya da misillemeye, büyük güç ile yanıt vereceklerini bildirdi.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kimse kimseyi kandırmasın! Yemen halkının nefret ettiği, Yemen'de üslenmiş uğursuz gangsterler ve haydutlar olan Husiler tarafından gerçekleştirilen yüzlerce saldırının tamamı İRAN'dan kaynaklanmakta ve İRAN tarafından yaratılmaktadır. 'Husiler' tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecektir ve bu gücün orada duracağının hiçbir garantisi yoktur. İran, kontrolünü kaybettiği haydut teröristlerin 'masum kurbanı' rolünü oynadı ama kontrolü kaybetmedi. Her hareketlerini dikte ediyor, onlara silah veriyor, para ve son derece sofistike Askeri teçhizat ve hatta sözde 'İstihbarat' sağlıyorlar. Bu noktadan sonra Husiler tarafından atılan her kurşun, İran'ın silahları ve liderliği tarafından atılmış olarak görülecek ve İran sorumlu tutulacak, sonuçlarına katlanacak ve bu sonuçlar korkunç olacaktır!"