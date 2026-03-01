Trump’tan İran’a uyarı: Daha önce hiç görülmemiş bir güçle vururuz

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırıların ardından ABD merkezli ABC News’e yaptığı açıklamada, ABD-İsrail’in İran’a yönelik son askeri saldırısını "Çok iyi gidiyor" şeklinde değerlendirdi.

Turmp, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından, İran’ın bir sonraki liderinin kim olacağıyla ilgili soruya, "Çok iyi bir fikrimiz var" dedi.

Mevcut askeri saldırıların ne kadar süreceğine ilişkin soruyu yanıtlayan ABD Başkanı, "Aslında istediğimiz sürece devam edecek. Ama zaten öyle bir hasar verdik ki sanki işlevsiz hale geldiler" ifadelerini kullandı.

"Daha önce hiç görülmemiş bir güçle vururuz"

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca, kendisine ait 'Truth' sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran’ın ABD’yi daha önce hiç yapmadığı kadar güçlü şekilde vurmakla tehdit ettiğini belirterek, "Bunu yapmasalar iyi olur. Çünkü yaparlarsa onları daha önce hiç görülmemiş bir güçle vururuz" uyarısında bulundu.

"Dünya için harika bir gün"

ABD Başkanı ayrıca CBS News'e telefonla verdiği demeçte İran'a yönelik saldırılarının etkili olduğunu ve bunun, diplomatik çözümü kolaylaştırdığını savundu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğü operasyonun ardından diplomatik çözüm ihtimalinin sorulması üzerine Trump, "Şu an, bir gün öncesine göre çok daha kolay olduğu aşikar. Çünkü ağır bir darbe alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump, saldırıların sonuçlarına güvendiğini belirterek, İran'a yönelik saldırıları, "Bu ülke için harika bir gün, dünya için harika bir gün" sözleriyle nitelendirdi.

Ayrıca İran'da Hamaney'in ölümünün ardından yönetimi devralabilecek "iyi adaylar" bulunduğunu iddia eden Trump, konuya dair ayrıntı vermedi.

Trump, İran'ın şu ana kadarki saldırılarının öngördüklerinden daha sınırlı olduğunu değerlendirerek "İki katı olacağını düşünmüştük. Şu ana kadar beklediğimizden daha az" dedi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, dün sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.