Trump'tan İran'a yönelik petrol ve Harg Adası planı

Trump, pazar günü Financial Times’a verdiği röportajda, “tercihinin petrolü almak olduğunu” belirterek, bunu ABD’nin bu yıl başlarında Venezuela’da gerçekleştirdiği ve ülkenin petrol sektörünün fiilen kontrol altına alındığı askeri operasyona benzetti.

Reuters’a göre Trump yönetimi, Harg Adası’na kara birlikleri göndermeyi değerlendirdi. Kaynaklardan biri böyle bir operasyonun “çok riskli” olacağı uyarısında bulundu. Tahran’ın ada üzerinde füze ve insansız hava araçlarıyla etkili olma kapasitesi bulunuyor.

“İran’daki petrolü almak benim en sevdiğim şey"

Financial Times röportajında Trump, “İran’daki petrolü almak benim en sevdiğim şey ama ABD’deki bazı aptal insanlar ‘bunu neden yapıyorsun?’ diyor” ifadelerini kullandı.

“Belki Harg Adası’nı alırız, belki almayız. Çok sayıda seçeneğimiz var” diyen Trump, “Bu aynı zamanda bir süre orada kalmamız gerektiği anlamına gelir” dedi.