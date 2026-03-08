Trump'tan İran’da yeni dini lider yorumu: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz



ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada, İran’daki yeni dini lider seçimine değindi. Trump, "Bizden onay almak zorunda kalacak. Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz. Her on yılda bir (aynı konuya) geri dönmek zorunda kalmak istemiyoruz. Benim gibi bir başkan görevde olmazsa, bu tekrar yaşanabilir. İnsanların beş sene sonra geri dönmek zorunda kaldığını ya da daha da kötüsü İran’ın bir nükleer silaha sahip olmasına izin verildiğini görmek istemiyorum" dedi.



Trump, İran’ın eski rejimiyle bağlantıları olan birini onaylamaya hazır olup olmadığı hakkındaki bir soruya ise, "Olurum. İyi bir lider seçebilmek için buna hazır olurum. Bu niteliklere sahip çok kişi var" ifadelerini kullandı.

İran’ın tüm Orta Doğu’yu ele geçirmeyi planladığını ve bunun ABD tarafından engellendiğini savunan Trump, "İran, bir kağıttan kaplan. Bir hafta önce kağıttan kaplan değillerdi, saldıracaklardı. Planları, bütün Orta Doğu’ya saldırmak, Orta Doğu’nun tamamını ele geçirmekti" dedi.

"Her şey masada"

Geçtiğimiz hafta ABD’li yetkililerin İran’ın elinde kısa sürede silah seviyesine çıkarılabilecek zenginleştirilmiş uranyum bulunduğunu açıklamalarının ardından İran’ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ele geçirilmesi için özel kuvvetlerin gönderilmesi seçeneğini de dışlamayan Trump, "Her şey masada. Her şey" ifadelerini kullandı.

Dün İran’ın saldırılarında hayatını kaybeden 6 ABD askerinin aile yakınlarıyla bir araya gelen Trump, yaşanan kayıpların kendisinde tereddüde neden olup olmadığı yönünde bir soru üzerine, "Hiç de değil. Bunu yaparsam, asker ailelerini üzmüş olurum. Anne babaları sıklıkla bana, ‘Efendim, lütfen bunu oğlum için kazanın’ diyorlar ya da söz konusu asker genç bir kadın olduğunda, ‘Lütfen bunu çocuğum için kazanın’ diyorlar" dedi.

Trump, ABD’li askerlerin cenaze törenine ilişkin olarak, "Güzel bir program oldu ve ailelerle bir araya geldim. Yıkılmış durumdalardı ama gururluydular" dedi.

Daha önceki açıklamalarında savaşın dört ila beş hafta sürebileceği tahmininde bulunan Trump, bu defa aynı soruya, "Bilemiyorum. Asla tahmin edemiyorum. Söyleyebileceğim tek şey, hem zaman açısından hem de öldürücülük açısından programın önünde olduğumuz" şeklinde yanıt verdi.

"Bu dolambaçlı yolu kullanmak zorunda kaldık"

Petrol fiyatlarında yaşanan artışı "küçük bir aksaklık" olarak nitelendiren Trump, "Bence sorun yok. Küçük bir aksaklık söz konusu. Bu dolambaçlı yolu kullanmak zorunda kaldık. Bu dolambaçlı yol nedeniyle yaşanacakları zaten biliyordum. Ama işin güzel tarafı, onların 44 gemisini batırdık. Bu da, tüm donanmaları demek oluyor. Tüm hava kuvvetlerini etkisiz hale getirdik. Tüm iletişimlerini ve telekomünikasyonlarını devre dışı bıraktık. Uçaksavar sistemleri iptal oldu. Hiçbir şekilde savunmaları kalmadı. Yapabildikleri tek şey konuşmak" dedi.

İran’la savaş nedeniyle kendi destekçilerinden eleştiriler aldığı iddiasını da reddeden Trump, İran’a saldırının seçim kampanyası sırasında kullandığı "Amerika’yı yeniden büyük yap" (MAGA) sloganıyla bütünüyle bağdaştığını savundu. Trump, "Bu yaptığımız şey bir MAGA hamlesidir. Bu çok ama çok MAGA bir eylem. Çünkü aksi takdirde bir ülkemiz olmazdı. Saldırıya uğrardık. MAGA ise tamamen ABD’yi kurtarmakla ilgili Şu anda MAGA açısından hiç olmadığım kadar yüksek bir noktada bulunuyorum" dedi.