Trump'tan İran'ın tazminat talebine tepki: Biz de onlardan isteyeceğiz

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetiminin savaş tazminatı talep ettiğine yönelik gündemi değerlendirdi.

Trump, açıklamasında, İran'ın ABD'den savaş tazminatı istediği yönündeki haberlere atıf yaparak, "İran, beş aylık askeri çatışma sırasında (çatışma onların nükleer silaha sahip olmaması nedeniyle başladı) kendilerine verilen zararlar için tazminat talep ediyorlar; oysa bu konu, yaptığımız hiçbir müzakerede gündeme gelmemişti." ifadesini kullandı.

Trump, İran'ın bu talebine karşılık, bu ülkenin "son 50 yılda öldürdüğü" insanlar için de tazminat talep etmeye hazırlandıklarını belirtti.

İranlı General Kasım Süleymani'nin liderliğini yaptığı askerlerin çeşitli bölgelerde çok sayıda insanı öldürdüğünü anımsatan Trump, ayrıca USS Cole gemisinde öldürülen insanların ve İran'daki protestolarda öldürülen göstericilerin ailelerine de tazminat ödenmesi gerektiğini düşündüğünü kaydetti.

ABD Başkanı, tazminat konusunu bundan sonraki müzakere sürecinde "kararlılıkla" takip edeceklerini sözlerine ekledi.