Trump'tan İran mesajı: 'Charles benimle bu konuda benden daha da fazla hemfikir'

Kral Charles'ın ABD Kongresi'ndeki hitabının ardından onuruna verilen yemekte konuşan Trump, Orta Doğu'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, ABD'nin "Orta Doğu'da çalışma yürüttüğünü" belirterek, durumun çok iyi gittiğini savundu.

İran'ın askeri olarak yenildiğini ileri süren Trump, ABD'nin İran'ın herhangi bir nükleer kapasiteye sahip olmasına karşı olduğunun altını çizdi.

"Rakibi askeri olarak mağlup ettik"

Trump, "O rakibi askeri olarak mağlup ettik. Ve o rakibin bir daha asla nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Charles benimle bu konuda benden daha da fazla hemfikir" ifadelerini kullandı.

Kral Charles'ı, Kongre'deki konuşması için tebrik eden Trump, "Demokratları ayağa kalkmaya ikna etti. Ben bunu hiç başaramamıştım. İnanamadım. Aslında, onu herhangi bir Cumhuriyetçi veya Demokrat'tan daha çok sevdiler" dedi.

Trump, iki ülke arasında "ebedi ve olağanüstü" bağ olduğunu, tarihin "Amerikan vatanseverliği ve İngiliz gururunun birleşiminden daha güçlü bir güç görmediğini" belirtti.

ABD Başkanı Trump, "Amerika'da başlayan Britanya İmparatorluğu elbette burada sona ermedi. Britanya Adaları'nın evlatları, daha önce hiçbir ulusun yapmadığı kadar çok ülke kurdular ve daha fazla medeniyet yaydılar. Güneşin asla batmadığı İngilizce konuşulan bir dünya inşa ettiler ve özgür insanların her zaman örnek alacağı bir model oluşturdular." diye konuştu.